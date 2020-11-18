Минфин привлек более 2 миллиардов внутреннего займа

Во вторник, 17 ноября, Министерство финансов привлекло 2,5 миллиарда гривен на аукционах продажи облигаций внутреннего займа.

Об этом сообщает сайт Министерства.

На аукцион выставлялись гривневые облигации сроком обращения 1 и 3 года, а также долларовые со сроком 1,2 года.

Облигации в гривне вместе принесли бюджету 374 млн. Доходность однолетних ОВГЗ составляет 10,5%, Минфин удовлетворил 11 из 18 таких заявок. Доходность трехлетних - 11,1%, ведомство удовлетворило 8 из 15 заявок.

От размещения долларовых облигаций привлекли 76 млн долларов по ставке доходности 3,77%. Количество удовлетворенных заявок - 11.

Напомним:

10 ноября Министерство финансов привлекло более 7,8 миллиарда гривен на аукционах продажи облигаций внутреннего займа.

Экономическая правда