"Укравтодор" профинансировал дорожных работ более чем на 81%

"Укравтодор" профинансировал дорожно-ремонтных работ на более 70 миллиардов гривен. Это 81,6% от общего финансирования агентства.

Об этом сообщает Interfax.

На восстановление дорог в 2020 году планировалось выделить более 92 миллиардов гривен, из которых 38 миллиардов - общий фонд и еще 35 - из спецфонда. Еще более 19 миллиардов - привлечение финансирования под госгарантии.

Профинансировано по состоянию на 16 ноября уже более 70 миллиардов гривен, то есть 81,6%.

Запланированная протяженность дорог составляет 4000 километров, из них 3900 находятся на финальной стадии.

Обновление еще 189 км дорог происходит благодаря сотрудничеству с международными финорганизациями.

С начала года было завершено 1347 тендеров суммой 124 млрд грн. Незавершенных - еще 414 суммой 76 млрд грн. Из них проекты на сумму почти 68 млрд грн будут выполняться в течение следующих двух лет.

В "Укравтодоре" говорят, что количество закупок без аукциона составило 4,1% от всех. В 2019 этот показатель составлял 10%. Повысилась также экономия на закупку дорожных работ - 7,3% от ожидаемой стоимости против 6,8% прошлых годов.

В компании также отметили, что часть дорог отстает от графика, но они располагаются преимущественно на юге. Это позволяет проводить работы до начала декабря.

Напомним:

Ранее Укравтодор назвал ключевые проекты, на которые направит инвестиции в следующем году. Их общая сумма - свыше 140 миллиардов гривен.