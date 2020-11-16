Коллекторы без шантажа - что может изменить новый законопроект
В Раду внесли законопроект, которым определяются нормы деятельности коллекторских компаний. В частности, запрещаются "коллекторские" угрозы и усиливается контроль со стороны банков.
Об этом сообщает НБУ.
В законопроекте речь идет речь о ряде изменений в деятельности коллекторских служб.
Так, коллекторской деятельностью можно будет заниматься только после внесения в Реестр коллекторских компаний Нацбанка. Регулятор проверять компаний и их владельцев.
Также будут внесены запреты на угрозы и шантаж должников. Запрещается вводить в заблуждение о размере долга, последствиях неисполнения договора, звонить ночью и скрывать номер. Зато все данные о коллекторской компании и ее представителях должны быть сообщены.
О привлечении коллекторской компании банки будут обязаны сообщать заемщикам, а вся информация о "третьих сторонах" должна быть на сайте и в местах оказания услуг.
О нарушении можно сообщить в финучреждения и Нацбанк. Два нарушения требований этического поведения приводят к досрочному разрыву договора.
НБУ также отмечает, что к коллекторам отчасти прибегают микрофинансовые организации, где полная стоимость микрокредитов просто не декларируется, что создает отдельное направление для работы.
Напомним:
В августе Национальный банк сообщил о намерениях создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию работы этого бизнеса в Украине.
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Экономическая правда
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