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Коллекторы без шантажа - что может изменить новый законопроект 

Понедельник, 16 ноября 2020, 20:34
 

В Раду внесли законопроект, которым определяются нормы деятельности коллекторских компаний. В частности, запрещаются "коллекторские" угрозы и усиливается контроль со стороны банков.

Об этом сообщает НБУ.

В законопроекте речь идет речь о ряде изменений в деятельности коллекторских служб.

Так, коллекторской деятельностью можно будет заниматься только после внесения в Реестр коллекторских компаний Нацбанка. Регулятор проверять компаний и их владельцев.

Также будут внесены запреты на угрозы и шантаж должников. Запрещается вводить в заблуждение о размере долга, последствиях неисполнения договора, звонить ночью и скрывать номер. Зато все данные о коллекторской компании и ее представителях должны быть сообщены.

О привлечении коллекторской компании банки будут обязаны сообщать заемщикам, а вся информация о "третьих сторонах" должна быть на сайте и в местах оказания услуг.

О нарушении можно сообщить в финучреждения и Нацбанк. Два нарушения требований этического поведения приводят к досрочному разрыву договора.

НБУ также отмечает, что к коллекторам отчасти прибегают микрофинансовые организации, где полная стоимость микрокредитов просто не декларируется, что создает отдельное направление для работы.

Напомним:

В августе Национальный банк сообщил о намерениях создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию работы этого бизнеса в Украине.

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Экономическая правда

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НБУ

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