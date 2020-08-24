НБУ займеться "вихованням" колекторів

Національний банк планує створити реєстр колекторських компаній і оновити підходи до регулювання роботи цього бізнесу в Україні.

Про це перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила в ході зустрічі з представниками небанківського фінансового сектора, передає пресслужба регулятора.

За її словами, існує певна неврегульованість у законодавстві самої суті і правил колекторської роботи. Крім того, Нацбанк за місяць отримав 535 звернень громадян, що стосуються дій колекторських компаній, за підсумками їх розгляду були встановлені випадки грубого порушення діями колекторів вимог законодавства.

Заступниця голови НБУ повідомила, що наразі готується проєкт закону, який врегулює діяльність колекторських компаній.

"У цьому проєкті закону для колекторської компанії з'явиться вимога щодо дотримання нею правил етичної поведінки з боржником... У разі порушення колектором правил етичної поведінки будуть передбачені заходи впливу і санкції, в тому числі виключення з Реєстру колекторських компаній", - зазначила Рожкова.

Вона уточнила, що поява Реєстру колекторських компаній стане однією з ключових запланованих змін для ринку. У ньому буде систематизовано перелік установ, які можуть здійснювати колекторську діяльність, а виключення з Реєстру буде означати заборону банкам і фінансовим компаніям укладати договори з виключеною установою.

Крім того, власникам і керівникам такої компанії можуть заборонити займатися колекторською діяльністю протягом року.

Рожкова підкреслила, що виключення з Реєстру є однією із запланованих заходів впливу НБУ у відповідь на незаконні колекторські дії, до якої регулятор може вдатися у разі, якщо учасник ринку не реагує на письмові вимоги і штрафні санкції за порушення вимог законодавства при взаємодії з боржником.

Національний банк також встановить додаткові вимоги щодо етичної поведінки по відношенню до боржника для кредиторів, в тому числі в частині контролю дій залучених колекторських компаній і рекомендації щодо усунення порушень. Також будуть описані підходи до взаємодії колекторських компаній з боржниками.

У цьому контексті вже найближчим часом НБУ планує розробити методичні рекомендації з етичного поводження під час здійснення колекторської діяльності.

Економічна правда