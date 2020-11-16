Правительство может выделить дополнительные 9 миллиардов на "ковидный" фонд и более миллиарда на шахтеров

В понедельник, 16 ноября, Бюджетный комитет завершил работу над законопроектом, которым могут выделить почти 9 миллиардов гривен на "ковидный" фонд и выплатить долги шахтерам более чем на миллиард.

Об этом сообщил председатель бюджетного комитета Юрий Аристов.

"Бюджетный комитет завершил работу над законопроектом № 4119. Одобрение этого важного документа пополнит Фонд COVID-19 на 8,9 млрд грн, а также позволит направить 1,4 млрд грн на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашения задолженности, возникшей еще с сентября ", - говорится в сообщении.

В Минздрав также поступят дополнительные 2,2 миллиарда на программы борьбы с COVID-19: миллиард на экспресс-тесты и недавно обещанные Премьер-министром Денисом Шмыгалем 900 миллионов субвенции в местные бюджеты на подачу кислорода в больницах.

Также более 200 миллионов перейдет в области для приобретения лабораторного оборудования для тестирования в медицинских учреждениях, еще 46 миллионов гривен - на расходные материалы для тестирования доноров крови.

Напомним:

Ранее Кабмин постановил выделить из "ковидного" фонда дополнительные 895 миллионов гривен на обеспечение кислородом коечного фонда больниц.

Экономическая правда