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Рада не успеет принять бюджет до 1 декабря - Гетманцев

Понедельник, 16 ноября 2020, 15:38
 

5 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за проект госбюджета на 2021. По мнению Гетманцева, парламент не успеет принять проект в целом до 1 декабря.

Об этом сообщает Укринформ.

1 декабря - это срок, регламентированный Бюджетным кодексом, к которому проект закона о госбюджете на следующий год должен быть принят в целом. 

После того, как проект проголосовали в первом чтении, Минфин начал работать над учетом всех поправок и предложений нардепов.

Второе чтение состоится только после получения проекта бюджета от Кабмина. По словам председателя Налогового комитета Даниила Гетманцева, это произойдет не раньше начала декабря.

Поэтому, по мнению депутата, в сроки принять проект в целом невозможно:

"Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, не придерживаемся этого срока ...".

Напомним:

5 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2021 год.

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