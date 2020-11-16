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"Укрпочта" получит от ЕБРР 63 миллиона евро: на что пойдут средства

Понедельник, 16 ноября 2020, 12:55
 

"Укрпочта" использует привлеченные от ЕБРР 63 млн евро на обновление логистической сети и реформирование сельских отделений - 16 ноября подписали соответствующее гарантийное соглашение.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислв Криклий.

По его словам, это позволит создать новые логистические центры с современным сортировочным оборудованием, запустить еще до 1900 новых передвижных отделений для покрытия всех 100% населенных пунктов Украины и улучшить логистическую инфраструктуру для развития электронной коммерции.

"Всего Укрпочта привлечет около 100 млн евро от ЕБРР, ЕИБ и собственные инвестиции для строительства 8 сортировочных хабов, 62 региональных депо и пополнение автопарка", - добавил Криклий.

Напомним:

В октябре Кабмин принял распоряжение о привлечении средств ЕБРР в размере 63 млн евро на реализацию проектов "Логистическая сеть" и "Сельское отделение" Укрпочты.

Экономическая правда

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Укрпочта Криклий

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