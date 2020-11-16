"Укрпочта" получит от ЕБРР 63 миллиона евро: на что пойдут средства
"Укрпочта" использует привлеченные от ЕБРР 63 млн евро на обновление логистической сети и реформирование сельских отделений - 16 ноября подписали соответствующее гарантийное соглашение.
Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислв Криклий.
По его словам, это позволит создать новые логистические центры с современным сортировочным оборудованием, запустить еще до 1900 новых передвижных отделений для покрытия всех 100% населенных пунктов Украины и улучшить логистическую инфраструктуру для развития электронной коммерции.
"Всего Укрпочта привлечет около 100 млн евро от ЕБРР, ЕИБ и собственные инвестиции для строительства 8 сортировочных хабов, 62 региональных депо и пополнение автопарка", - добавил Криклий.
Напомним:
В октябре Кабмин принял распоряжение о привлечении средств ЕБРР в размере 63 млн евро на реализацию проектов "Логистическая сеть" и "Сельское отделение" Укрпочты.
Экономическая правда
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