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Официальный курс гривни усилился к доллару и евро

Понедельник, 16 ноября 2020, 09:00
 

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 16 ноября на уровне 28,12 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро тоже усилился и установился на уровне 33,21 грн (на 13 ноября - 33,27 гривны).

Напоминаем:

13 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривни.

13 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,12 гривни.

Экономическая правда

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