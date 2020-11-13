Закрытие межбанка: гривна усилилась

13 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,12 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,11 - 28,12 гривны;

Евро - 33,22 - 33,23 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,11 - 28,33 гривны. Евро покупают по 33,01 гривны, продают по 33,41 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,23 - 28,31 гривны, евро - 33,18 - 33,31 гривны.

Напоминаем:

12 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривны.

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 4 копейки, установив его на 13 ноября на уровне 28,20 гривны.

13 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривны.

Экономическая правда