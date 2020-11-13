Закрытие межбанка: гривна усилилась
13 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,12 гривны.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,11 - 28,12 гривны;
Евро - 33,22 - 33,23 гривны.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,11 - 28,33 гривны. Евро покупают по 33,01 гривны, продают по 33,41 гривны.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,23 - 28,31 гривны, евро - 33,18 - 33,31 гривны.
Напоминаем:
12 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривны.
Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 4 копейки, установив его на 13 ноября на уровне 28,20 гривны.
13 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривны.
Экономическая правда
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