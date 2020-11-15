Глава Укравтодора: за некачественную дорогу подрядчик может поплатиться имуществом
Глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков заявил, что за некачественно сделанную дорогу подрядчик может поплатиться имуществом.
Об этом он заявил на телеканале "Дом".
По его словам, это связано с требованиями к подрядчикам.
"У них должен быть опыт, в них должна быть реальная техника, материальная техническая база, финансовое состояние какой-то, который гарантирует нам, что они придут и будут делать эту дорогу, и мы с ним взыскать то сможем, если они не сделают эту дорогу ", - говорит Кубраков.
Напоминаем:
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") инициировало расторжение контракта с китайской компанией Sinohydro Corporation Limited за нарушения условий контракта, низкие темпы и плохое качество работ.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua