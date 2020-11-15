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Глава Укравтодора: за некачественную дорогу подрядчик может поплатиться имуществом

Воскресенье, 15 ноября 2020, 11:35
 

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков заявил, что за некачественно сделанную дорогу подрядчик может поплатиться имуществом.

Об этом он заявил на телеканале "Дом".

По его словам, это связано с требованиями к подрядчикам.

"У них должен быть опыт, в них должна быть реальная техника, материальная техническая база, финансовое состояние какой-то, который гарантирует нам, что они придут и будут делать эту дорогу, и мы с ним взыскать то сможем, если они не сделают эту дорогу ", - говорит Кубраков.

Напоминаем:

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") инициировало расторжение контракта с китайской компанией Sinohydro Corporation Limited за нарушения условий контракта, низкие темпы и плохое качество работ.

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Укравтодор

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