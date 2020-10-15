Брак и низкий темп: "Укравтодор" разорвет контракт с китайской компанией, которая строила объездную Житомира

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") инициировало расторжение контракта с китайской компанией Sinohydro Corporation Limited за нарушения условий контракта, низкие темпы и плохое качество работ.

Об этом ведомство сообщило в комментарии "Интерфакс-Украина".



Sinohydro работает на дороге М-06 м ноября 2017 года и по контракту обязана была реконструировать 22 км дороги до июня 2020 года.



Реконструкция проводится в рамках проекта "Укравтодора", Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) - "Панъевропейские коридоры"/ Европейские дороги Украины II".



"Расторжение происходит на основании общих условий контракта, в частности: подрядчик не продлил срок действия обеспечения исполнения контракта; подрядчик не придерживается обещаний о необходимости исправления результатов работ; подрядчик без разумных объяснений не продлевает работы в соответствии с условиями контракта", - отмечают в "Укравтодоре".



Среди конкретных примеров рабочего брака - разрушение цементобетонного покрытия. По заключению компании технадзора IRD ENGINEERING S.R.L., разрушения возникли вследствие несоблюдения подрядчиком методологии проведения строительных работ.



По данным "Укравтодора", технадзор также обнаружил и другие нарушения, касающиеся устройства асфальтобетонного покрытия и возведения искусственных сооружений.



"Досадно, что сотрудничество с Sinohydro дошло до точки невозврата. Со своей стороны мы пытались делать все, чтобы дать шанс компании реабилитироваться и исправить ситуацию. Однако из-за подобного отношения теряет государство и граждане. Мы не можем позволить себе медлить или ждать встречные шаги - дорога нужна Украине уже сейчас", - прокомментировал ситуацию глава "Укравтодора" Александр Кубраков.



В "Укравтодоре" также сообщили, что в соответствии с последней программой работ (от 25 мая 2020 года), по состоянию на начало октября процент выполнения строительных работ подрядчиком должен составить около 80%. Фактическое выполнение - 49,17%, при этом, из них большая часть содержит серьезные замечания по качеству исполнения.