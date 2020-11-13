Самый крупный белорусский банк запустил операции с криптовалютами

Беларусбанк сделал возможными с помощью карты Visa куплю-продажу криптовалют с 13 ноября. Это крупнейший банк страны.

Об этом пишет Финансовый клуб.

Криптовалюта в стране легализована с 2017 года. До 2049 года отрасль освобождена от налогов, а операции по купле-продаже или обмену декларировать не нужно.

Соглашения с криптовалютами также не требуют лицензии.

В перспективе банк хочет расширить перечень стран, которые могут обменивать цифровую валюту на белорусские рубли, доллары и евро, а также увеличить количество доступных криптовалют.

Напомним:

Ранее платежная система Paypal объявила о запуске операций с криптовалютами, после чего их цены начали стремительно расти.

12 ноября котировки криптовалюты Bitcoin поднялись выше 16 тысяч долларов - на таком уровне эта криптовалюта не торговалась с января 2018 года.