Бизнес взволнован возможным восстановлением налоговых проверок во время карантина

Европейская бизнес ассоциация требует не допустить отмены моратория на проверки до окончания действия карантина, чтобы компании могли и дальше работать и искать возможности выстоять во время пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Так, мораторий на все налоговые проверки (плановые и внеплановые) было установлено соответствующими законами о регулировании деятельности бизнеса во время карантина (они также прописаны в Налоговом кодексе Украины), чтобы хотя бы в некоторой степени упростить условия для ведения бизнеса во время карантина.

В то же время, в середине сентября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4101, которым, к сожалению, предусматривается отмена моратория на проведение проверок на период действия карантина.

"Честно говоря, бизнес взволновала данная ситуация - как с законопроектом №4101 об увеличении фискального давления, и об этом мы уже неоднократно говорили, так и информация относительно заявления от Службы безопасности Украины.Сейчас однозначно не время создавать дополнительные нагрузки для работы легального бизнеса. Ведь карантин никто не отменял и бизнес до сих пор не встал полноценно на ноги", - отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Так, у компаний-членов Ассоциации является предостережения, что, как следствие внедрения подобных предложений, государственные контролирующие органы потенциально будут вынуждены выполнять задачи по агрессивной привлечения средств в бюджет.