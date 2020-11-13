"Укрзализныця" придумала, как решить проблему малодеятельных станций

"Укрзализныця" загрузит работой малодеятельные станции, чтобы избежать их закрытия.

Об этом заявил глава подкомитета по вопросам ж/д транспорта транспортного комитета ВРУ Александр Скичко, передает ЦТС.

"Однозначная победа - малодеятельные станции отошли в прошлое как явление и понятие. УЗ берется загрузить их работой, улучшив логистику и планирование перевозок", - сообщил народный депутат.

Напомним, в августе Антимонопольный комитет оштрафовал "Укрзализныцю" на 18 млн грн за то, что она определила некоторые ж/д станции, которые используются для отправления или получения грузов, малодеятельными и ввела для грузовладельцев платную услугу по подаче и уборке вагонов.

Как сообщили в Антимонопольном комитете, стоимость такой услуги составляла 170,38 грн без НДС (204,46 грн с НДС) за 1 вагон/1 километр и в дальнейшем росла.

С сентября УЗ было приостановлено действие перечня малодеятельных железнодорожных станций за первое полугодие 2020 года.

Позже глава УЗ Владимир Жмак сообщил, что "Укрзализныця" изменит подход к закрытию малодеятельных железнодорожных станций.

"Мы не будем требовать, чтобы они осуществляли деятельность в течение какого-то большего срока, чем это реально возможно, и пересмотрим тарифы по открытию станций для грузоотправителей, которые ими пользуются. То есть изменим подход, разобьем эти малодеятельные станции по категориям: зерновая, щебеночная, песчаная", - пояснял Жмак.

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