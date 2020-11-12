Официальный курс гривна ослабевает

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 4 копейки, установив его на 13 ноября на уровне 28,20 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро тоже ослаб и установился на уровне 33,27 грн (на 12 ноября - 33,14 гривны).

Напоминаем:

12 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривны.

12 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривны.

Экономическая правда