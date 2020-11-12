Официальный курс гривна ослабевает
Четверг, 12 ноября 2020, 19:48
Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 4 копейки, установив его на 13 ноября на уровне 28,20 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро тоже ослаб и установился на уровне 33,27 грн (на 12 ноября - 33,14 гривны).
Напоминаем:
12 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривны.
12 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривны.
Экономическая правда
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