Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс гривна ослабевает

Четверг, 12 ноября 2020, 19:48
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 4 копейки, установив его на 13 ноября на уровне 28,20 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро тоже ослаб и установился на уровне 33,27 грн (на 12 ноября - 33,14 гривны).

Напоминаем:

12 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривны.

12 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривны.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс

powered by lun.ua
Материалы по теме
Официальный курс: гривна послабла к доллару и усилилась к евро 11 ноября 2020, 18:46
Закрытие межбанка: гривна немного ослабла 11 ноября 2020, 18:38
Закрытие межбанка: гривна ослабла к доллару 9 ноября 2020, 18:49
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!