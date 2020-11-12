Долг "Гарантированного покупателя" остается на уровне 30 миллиардов
Госпредприятие "Гарантированный покупатель" должен выплатить 23 миллиарда гривен производителям электроэнергии, еще почти 7 миллиардов - для нужд населения.
Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.
Состоянию на 12 ноября госпредприятие "Гарантированный покупатель" 2020 года выплатило производителям из возобновляемых источников 17,8 миллиарда гривен, а за электроэнергию для нужд населения - 14,7 миллиарда.
Долг за электроэнергию для нужд населения госпредприятие платит "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго".
Источником для покрытия долгов "Гарантированного покупателя" указано НЭК "Укрэнерго", которая должна покрывать нехватку средств за счет тарифа на передачу электроэнергии.
Напомним:
В октябре долг ГП "Гарантированный покупатель" составил свыше 30 миллиардов гривен.
Экономическая правда
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