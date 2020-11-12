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Долг "Гарантированного покупателя" остается на уровне 30 миллиардов

Четверг, 12 ноября 2020, 19:31
 

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" должен выплатить 23 миллиарда гривен производителям электроэнергии, еще почти 7 миллиардов - для нужд населения.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Состоянию на 12 ноября госпредприятие "Гарантированный покупатель" 2020 года выплатило производителям из возобновляемых источников 17,8 миллиарда гривен, а за электроэнергию для нужд населения - 14,7 миллиарда.

Долг за электроэнергию для нужд населения госпредприятие платит "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго".

Источником для покрытия долгов "Гарантированного покупателя" указано НЭК "Укрэнерго", которая должна покрывать нехватку средств за счет тарифа на передачу электроэнергии.

Напомним:

В октябре долг ГП "Гарантированный покупатель" составил свыше 30 миллиардов гривен.

Экономическая правда

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электроэнергия

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