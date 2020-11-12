Кабмин отменил ограничения по зарплатам руководству УЗ, "Борисполя" и Администрации морпортов

Кабинет министров своими распоряжениями отменил ограничения по размеру заработной платы руководству и членам наблюдательных советов "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морских портов Украины.

Об этом свидетельствуют распоряжения правительства от 5 ноября № 1389-р, № 1388-р, № 1387-р, опубликованные на Правительственном портале.

В частности, Кабмин признал утратившими силу пункты распоряжений (от 19 августа) об утверждении финпланов УЗ, "Борисполь" и Администрации морпортов.

Эти пункты принятых в августе распоряжений предусматривали ограничения заработной платы для председателей, членов правления и членов наблюдательных советов государственных компаний в 47 230 грн в месяц на период карантина и до завершения месяца, в котором отменяется карантин.

Напомним:

Ранее Кабинет министров снял ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы.

Экономическая правда