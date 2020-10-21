У Авакова рассказали, кто может достроить дома "Аркады" и Войцеховского

Новые застройщики уже в ближайшее время могут взять на себя обязательства по достройке жилых комплексов банка "Аркада" и застройщика Анатолия Войцеховского.

Об этом заместитель главы министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил во время онлайн-встречи межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства, сообщает пресс-служба МВД.

"За последние две недели мы провели несколько встреч по вопросам достроек "Аркады" и объектов Войцеховского и пришли к выводу, что уже в ближайшее время есть шанс, что новые застройщики возьмут на себя ответственность по достройке жилых комплексов "Аркады". Кроме того, представители КГГА уже обследовали комплексы "Эврика" и "Патриотика", сейчас заканчиваются экономические расчеты, сколько нужно средств на достройку домов", - сказал он.

Замминистра добавил, что вопрос достройки объектов Войцеховского уже был решен в суде, однако действенного механизма дальнейшей работы нет.

"Я встречался с представителями комплекса "Демиевский квартал". Там уже есть уникальное решение суда - обязать КГГА достроить проблемное жилье. С 2015 года в законодательстве Украины есть соответствующий закон, который обязывает местные власти брать на себя ответственность за проблемное строительство", - пояснил Геращенко.

Со своей стороны первый заместитель главы министерства развития громад и территорий Василий Лозинский отметил, что хотя закон и обязывает местные власти брать ответственность за проблемные застройки, однако в практике украинских местных властей такого еще не было.

"Мы попытались найти успешные кейсы на территории страны, но мы таких не обнаружили. Именно поэтому наша задача понять, как двигаться дальше. Наша рабочая группа ознакомилась с концепцией законопроекта о достройке проблемных объектов. Новый закон требует обсуждений общественности и уже в течение этой недели мы планируем получить все практические советы", - сказал Лозинский.

Народный депутат Елена Шуляк напомнила, что уже истекает срок обсуждения законопроекта о достройке проблемных объектов.

"На следующей неделе мы зарегистрируем законопроект в Верховной Раде. Надеюсь, что уже в этом году он будет вынесен на голосование", - сообщила она.

В то же время Геращенко подчеркнул, что к проекту закона есть дополнения от МВД, которые предусматривают уголовную ответственность не только для недобросовестных застройщиков, но и архитекторов, проектантов, экспертов, которые дают разрешения на строительство.