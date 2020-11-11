Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro

Предварительная цена нового Mac Mini в Украине, который Apple представила 10 ноября, - от 23 999 грн, MacBook Pro - от 44 999 грн.

Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на данные сети "Цитрус".

Предварительная цена на MacBook Air 2020 - от 34 999 грн.

В то же время цены, представленные Apple для американского рынка без учета налогов, следующие: Mac Mini - от 699 долларов, MacBook Air 2020 - от 999 долларов, MacBook Pro - от 1299 долларов.

Напомним:

Компания Apple 10 ноября провела онлайн-презентацию новых продуктов, среди главных новинок - первые компьютеры, которые работают на базе чипов М1, которые заменят процессоры Intel.