Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
Среда, 11 ноября 2020, 15:55
Предварительная цена нового Mac Mini в Украине, который Apple представила 10 ноября, - от 23 999 грн, MacBook Pro - от 44 999 грн.
Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на данные сети "Цитрус".
Предварительная цена на MacBook Air 2020 - от 34 999 грн.
В то же время цены, представленные Apple для американского рынка без учета налогов, следующие: Mac Mini - от 699 долларов, MacBook Air 2020 - от 999 долларов, MacBook Pro - от 1299 долларов.
Напомним:
Компания Apple 10 ноября провела онлайн-презентацию новых продуктов, среди главных новинок - первые компьютеры, которые работают на базе чипов М1, которые заменят процессоры Intel.
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