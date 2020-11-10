Кассовые аппараты: 37% украинцев считают расширение фискализации притеснениями малого бизнеса - опрос

51% опрошенных украинцев считают, что расширение применения кассовых аппаратов (РРО) - это скорее наведения порядка в сфере уплаты налогов, в то же время 37% убеждены, что это скорее притеснения малого предпринимательства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Ретйинг" с 29 октября по 2 ноября 2020 года.

Отмечается, что мнение о притеснениях малого предпринимательства особенно распространено среди тех, кто имеет собственное дело (63%).

При этом, две трети согласны с утверждением, что усиление контроля за деятельностью бизнеса со стороны государства улучшает качество товаров и услуг, а треть - противоположного мнения.

Около половины (54%) согласны, что качественные товары и услуги могут оказывать только те продавцы, которые честно платят налоги.

Опрос провели с 29 октября по 2 ноября 2020 года.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним:

Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФОПов.

В Верховной Раде 3 ноября зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации физлиц-предпринимателей.

Ранее сообщалось. что в Раде готовят законопроект, который предусматривает отсрочку применения кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год - до 1 января 2022 года.

"Надеюсь, никто не будет против, если завтра (4 ноября - ред.) мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом", - добавил спикер ВР.

С 1 августа 2020 года вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

Предусматривалось, что с 1 января 2021 года использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным. А с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникала для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

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Экономическая правда