Осенью более 1,6 миллиона украинцев получили повышение пенсий

Марина Лазебная

В Украине с сентября более 1,6 миллиона пенсионеров получили повышение пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как отметила министр социальной политики Марина Лазебная, правительство последовательно повышает пенсии и в этом году провело несколько этапов повышения пенсий для разных категорий пенсионеров.

"С сентября повышение получили пенсионеры старше 65 лет, которые имеют 30 (женщины) и 35 (мужчины) лет страхового стажа. Благодаря тому, что в сентябре выросла минимальная заработная плата до 5000 гривень, соответственно возросла гарантированная государством минимальная пенсионная выплата таким людям, которая составляет 40% от минимальной зарплаты. То есть они получают не менее 2000 гривень. С января 2021 года мы планируем еще одно повышение для этой категории пенсионеров. Они будут получать не менее 2400 гривень, поскольку минимальная заработная плата, согласно проекту Государственного бюджета на 2021 год, вырастет до 6000 гривень", - рассказала Лазебная.

В целом, по ее словам, на следующий год правительство запланировало 5 этапов повышения пенсий.

"Также до конца текущего года мы проведем еще одно повышение в соответствии с ростом прожиточного минимума, которое будет направлено, в первую очередь, на тех, у кого размер пенсии зависит от прожиточного минимума", - добавила министр соцполитики.

В ведомстве сообщают, что в результате программы повышения пенсий в течение 2020 года средняя пенсия выросла до более чем 3400 гривень.

Напоминаем:

В 2021 году повышение пенсий получат около 10 млн пенсионеров в 5 этапов для различных категорий - Минсоцполитики составило информационный календарь повышений пенсий.

Так, у лиц старше 65 лет, имеющим страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривень.

Экономическая правда