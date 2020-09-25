В 2021 году повышение пенсий получат около 10 миллионов пенсионеров – Минсоцполитики

В 2021 году повышение пенсий получат около 10 млн пенсионеров в 5 этапов для различных категорий - Минсоцполитики составило информационный календарь повышений пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Этот график мы сделали для того, чтобы люди видели, когда и кому запланированы повышения, в каком размере, понимали, на что именно заложены средства в бюджете. Это было моя главная задача: чтобы правительство не только приняло решение о повышении защиты пенсионеров, но и предусмотрело на следующий год средства на выполнение этих решений.

Люди не должны быть в "подвешенном состоянии", становиться жертвами информационных манипуляций и безответственных обещаний. Я абсолютно уверена, что информация о решении правительства должна быть прозрачной и доступной для людей, только так выстраивается доверие в обществе", - заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж, поэтому работать "в белую" выгоднее. Так, у лиц старше 65 лет, имеющим страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривен.

Также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющим страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем. В календаре отражены даты индексации пенсий и перерасчета пенсий работающим пенсионерам", - добавили в Минсоцполитики.

В частности, с 1 марта предусмотрена индексация пенсий (планируется на 11%).

Экономическая правда