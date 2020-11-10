Профильные ассоциации просят забрать "Антонов" у Укроборонпрома и отдать Кабмину

Ассоциация "Укравиапром", Объединение организаций работодателей авиационной промышленности и Профсоюз авиастроителей просят передать госпредприятие "Антонов" и другие предприятия авиастроения из сферы управления Укроборонпрома к сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом говорится в официальном обращении организаций.

"4 ноября 2020 года произошла очередная смена руководства на предприятии. Кроме того, государственным концерном "Укроборонпром" сейчас принимаются срочные меры по изменению формы управления и создания наблюдательного совета этого предприятия", - говорится в сообщении.

"Согласно закону "Об управлении объектами государственной собственности" особенности образования и организации деятельности наблюдательных советов предприятий оборонно-промышленного комплекса определяются Законом "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе", который в данном случае является специальным законом", - добавляют авторы обращения.

Однако, как отмечается, указанный специальный закон не содержит нормы относительно наблюдательных советов государственных унитарных предприятий ОПК, которые являются участниками "Укроборонпрома".

"Таким образом, законодательных оснований для принятия Концерном мероприятий по созданию наблюдательного совета ГП "Антонов" нет. Отсутствуют также основания и для изменения устава предприятия в этой части", - заявили организации.

"Нужно безотлагательно отменить решение Концерна по созданию наблюдательного совета ГП "Антонов" как такое, что не имеет законных оснований, и принять меры по передаче ГП "Антонов" и других предприятий авиастроения из сферы управления Концерна в сфере управления Минстратегпрома", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Александр Лось, возглавлявший "Антонов" с начала июня 2020 года, подал в отставку по собственному желанию, которую "Укроборонпром" принял 4 ноября.

Новым и.о. гендиректора ГП "Антонов" стал Сергей Бычков, ранее занимавший должность вице-президента – исполнительного директора госпредприятия.

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Экономическая правда