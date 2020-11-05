В ГП "Антонов" сменили руководителя

Новым и.о. гендиректора ГП "Антонов" стал Сергей Бычков, ранее занимавший должность вице-президента – исполнительного директора госпредприятия.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Бычкова 5 ноября как руководителя предприятия представил первый заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром" Роман Бондарь.

Отмечается, что Александр Лось, возглавлявший "Антонов" с начала июня 2020 года, подал в отставку по собственному желанию, которую "Укроборонпром" принял 4 ноября.

ГП "Антонов" в 2019 году сократило чистую прибыль в 3,5 раза – до 447,98 млн гривен, выручка упала на 33,1% – до 5 млрд 998,66 млн гривен.

В первом полугодии этого года выручка ГП увеличилась на 7,3% – до 3 млрд 524,09 млн гривен, тогда как чистая прибыль сократилась на 8,1% – до 340,06 млн гривен.

По словам Лося, около 80% доходов госпредприятие получает от "Авиалиний "Антонова", из парка которого грузовые перевозки осуществляют семь самолетов Ан-124-100 и их модификаций (грузоподъемность 150 тонн), Ан-225 (250 тонн) и Ан-22А (60 тонн).

Украинская правда