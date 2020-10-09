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Официальный курс на понедельник: гривня укрепляется четвертый день подряд

Пятница, 9 октября 2020, 18:28
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 12 октября на уровне 28,20 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,27 грн (на 9 октября -  33,27 гривни).

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Напоминаем:

9 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

9 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,25 гривни.

Экономическая правда

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