Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

9 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,23 - 28,25 гривни;

Евро - 33,34 - 33,35 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,13 - 28,34 гривни. Евро покупают по 32,92 гривни, продают по 33,34 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,21 - 28,28 гривни, евро - 33,11 - 33,22 гривни.

Напомним:

8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,21 - 28,23 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 9 октября на уровне 28,28 гривни.

9 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,25 гривни.

Экономическая правда