Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
9 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,23 - 28,25 гривни;
Евро - 33,34 - 33,35 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,13 - 28,34 гривни. Евро покупают по 32,92 гривни, продают по 33,34 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,21 - 28,28 гривни, евро - 33,11 - 33,22 гривни.
Напомним:
8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,21 - 28,23 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 9 октября на уровне 28,28 гривни.
9 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,25 гривни.
Экономическая правда
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