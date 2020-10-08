Гривня на закрытии межбанка укрепилась

8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,21 - 28,23 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,21 - 28,23 гривни;

Евро - 33,13 - 33,15 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,19 - 28,38 гривни. Евро покупают по 32,98 гривни, продают по 33,38 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,22 - 28,28 гривни, евро - 32,67 - 33,18 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 8 октября на уровне 28,32 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,33 грн (на 7 октября - 33,48 гривни).

8 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.

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Экономическая правда