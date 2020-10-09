У Порошенко заявили, что он лично не владеет никакими оффшорными компаниями

В "Европейской солидарности" заявили, что лично Петр Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями, также там подчеркнули, что владение бизнес-активами не равно управлению бизнес-процессами.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии.

"Уже первый ваш вопрос, содержащий голословное утверждение, будто Петр Порошенко "продолжал заниматься бизнесом на посту президента Украины", создает впечатление, что расследование предвзятое и политически мотивированное, особенно учитывая предвыборную кампанию.

Вы не можете не понимать, что владение бизнес-активами не равно управлению бизнес-процессами. Вы не можете не знать, что еще в 2016 году Петр Порошенко передал корпорацию "Рошен" в доверительную собственность компании "Ротшильд". Такой шаг лишил его права и возможности управлять этим бизнесом, гарант чего - многовековая репутация "Ротшильд". Другие бизнесы так же переданы в управление авторитетных независимых компаний", - обратились к "Слидство.инфо" в пресс-службе "Европейской солидарности".

"Лично Порошенко не владает никакими оффшорными компаниями, особенно теми, которые вы "ничтоже сумняшеся" ему приписали.

По оффшорц, упомянутому в Panama Papers, еще раз подчеркиваем, что он был основан исключительно для юридического обеспечения передачи "Рошен" в доверительную собственность. Никакие средства на него не выводились, и даже не открывали счета", - подчеркнули в партии.

"Относительно "Рошена", то это - компания международного уровня, с собственными предприятиями в Украине и Евросоюзе и рынком сбыта в десятках стран мира. Его деятельность, естественно, невозможна без трансграничных расчетов. Они осуществляются в полном соответствии с законодательством.

"Рошен" - один из крупнейших налогоплательщиков в Украине. А расходы "Рошен" на социальные проекты и благотворительность в сумме с аналогичными затратами Фонда Порошенко за последние годы составили около двух миллиардов гривен", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

В расследовании Слидства.Инфо со ссылкой на файлы FinCEN говорится, что по меньшей мере четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний.

Общая сумма этих переводов достигает 65 миллионов долларов.

В отчетах банки отмечают: Порошенко, находясь на посту президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний - и не сообщал об этом в декларациях о доходах.

Экономическая правда