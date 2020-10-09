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Курс валют на 9 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Пятница, 9 октября 2020, 11:05
 

9 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,25 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,22 - 28,25 гривни;

Евро - 33,22 - 33,25 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,12 - 28,34 гривни. Евро покупают по 32,91 гривни, продают по 33,33 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,19 - 28,26 гривни, евро - 33,03 - 33,15 гривни.

Напомним:

8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,21 - 28,23 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 9 октября на уровне 28,28 гривни.

Экономическая правда

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