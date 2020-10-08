Шевченко рассказал, как долго планирует возглавлять НБУ

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Верховная Рада назначила его на семь лет и он планирует оставаться главой центробанка весь этот срок.

Об этом он сказал в интервью zn.ua.

"Я не политик, даже несмотря на эту должность. Я - профессиональный банкир. О возможном премьерстве впервые слышу. Но дело, которым занимаюсь сейчас, - это мое, я это умею, у меня есть соответствующий опыт. Я 26 лет отдал банковской деле и есть понимание того, как работает эта сфера, но это вовсе не означает, что я разбираюсь в всех вопросах хозяйства и готов к такому уровню ответственности, как премьерство.

Верховная Рада назначила меня на семь лет и я планирую оставаться главой НБУ весь этот срок ", - сказал Шевченко в ответ на вопрос, как долго планирует возглавлять НБУ, учитывая, что первый помощник президента при обсуждении кандидатуры следующего премьера называл именно его фамилию.

Напомним:

Верховная Рада назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка на заседании 16 июля.