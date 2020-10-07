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"Нова пошта" приостановила сервис против мошенников, из-за их новой "схемы"

Среда, 7 октября 2020, 12:08
 

С 7 октября "Нова пошта" приостанавливает предоставление услуги "Сейф-Сервис", пилот которой запустили в августе для осуществления безопасных онлайн-сделок.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С помощью "Сейф-сервис" продавец заказывал услугу через мобильное приложение или бизнес-кабинет.

При этом денежные средства за товар не шли сразу на счет продавца, а резервировались.

Только после того, как покупатель осматривал и забирал посылку, деньги перечислялись на карту продавцу.

"К сожалению, мы видим, что услугой начали злоупотреблять мошенники. Они якобы от имени "Новой пошты" присылают клиентам смс-сообщение с номером несуществующей экспресс-накладной и ссылкой на поддельный сайт для оплаты.

Мы постоянно блокируем такие сайты и номера, но мошенники не останавливаются. Поэтому, чтобы защитить своих клиентов компания решила приостановить действие услуги", - сообщают в компании.

Также в "Новой поште" отмечают, что все сделки, которые были созданы клиентами до момента отключения услуги, будут проведены в обычном порядке.

Экономическая правда

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Новая почта

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Экономическая правда
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