"Нова пошта" запустила новый сервис против мошенников
Новая почта запустила услугу для совершения безопасных онлайн-сделок между продавцами и покупателями - "Сейф-сервис". Он дает дополнительные гарантии при осуществлении покупок, если оплата предполагает перечисление с карты на карту.
Об этом сообщает прес-служба компании.
Ожидается, что новый сервис поможет защитить от мошенников как отправителя, так и получателя.
При использовании "Сейф-сервис", сделка осуществляется через мобильное приложение или бизнес-кабинет сайта Новой почты.
Нужная сумма для оплаты товара не уходит сразу на счет продавца, а резервируется. Только после этого продавец отправляет посылку. Как только покупатель ее осмотрел и забрал, средства перечисляются продавцу на карту. Если покупка не подошла – она уезжает обратно к продавцу, а деньги за товар возвращаются покупателю. Т
аким образом покупатель имеет возможность осмотреть посылку перед покупкой, избегает рисков с предоплатой за товар на карту неизвестным продавцам и получает дополнительную защиту от мошенников. А продавец может отправлять посылку и быть уверенным, что получит деньги, а в случае ее возврата – ему не придется оплачивать доставку.
При этом данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.
Посылка, оформленная с "Сейф-сервисом", может находиться в отделении 5 дней, потом она автоматически будет возвращена отправителю.
Сервис для продавцов – бесплатный, а покупатель оплачивает комиссию за денежный перевод в размере 10 гривен в тестовый период*, независимо от стоимости товара, и доставку.
Работу сервиса для клиентов предоставляет финансовая компания Пост Финанс, которая является частью группы компаний Новая Почта.
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