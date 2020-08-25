"Нова пошта" запустила новый сервис против мошенников

Новая почта запустила услугу для совершения безопасных онлайн-сделок между продавцами и покупателями - "Сейф-сервис". Он дает дополнительные гарантии при осуществлении покупок, если оплата предполагает перечисление с карты на карту.

Об этом сообщает прес-служба компании.

Ожидается, что новый сервис поможет защитить от мошенников как отправителя, так и получателя.

При использовании "Сейф-сервис", сделка осуществляется через мобильное приложение или бизнес-кабинет сайта Новой почты.

Нужная сумма для оплаты товара не уходит сразу на счет продавца, а резервируется. Только после этого продавец отправляет посылку. Как только покупатель ее осмотрел и забрал, средства перечисляются продавцу на карту. Если покупка не подошла – она уезжает обратно к продавцу, а деньги за товар возвращаются покупателю. Т

аким образом покупатель имеет возможность осмотреть посылку перед покупкой, избегает рисков с предоплатой за товар на карту неизвестным продавцам и получает дополнительную защиту от мошенников. А продавец может отправлять посылку и быть уверенным, что получит деньги, а в случае ее возврата – ему не придется оплачивать доставку.

При этом данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.

Посылка, оформленная с "Сейф-сервисом", может находиться в отделении 5 дней, потом она автоматически будет возвращена отправителю.

Сервис для продавцов – бесплатный, а покупатель оплачивает комиссию за денежный перевод в размере 10 гривен в тестовый период*, независимо от стоимости товара, и доставку.

Работу сервиса для клиентов предоставляет финансовая компания Пост Финанс, которая является частью группы компаний Новая Почта.