Глава Ощадбанка Пышный заболел COVID-19

Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный сообщил, что заболел COVID-19, по его словам, банк будет работать в обычном режиме, на операционную деятельность его лечение никак не повлияет.

Об этом Пышный написал в Facebook.

"4753 - новый антирекорд. К сожалению, я стал частью этой печальной статистики, вечером получил результы теста на COVID 19 - обнаружено.

Банк будет работать в обычном режиме, на операционную деятельность мое лечение никак не повлияет. Буду решать дистанционно. На этот случай у банка есть соответствующий протокол.

Кроме этого протокола, я буду придерживаться установок по лечению. Был удивлен тем, как сработали врачи", - отметил банкир.

Напомним:

2 октября набсовет "Ощадбанка" на своем заседании приняла два решения: о прекращении с 2 ноября 2020 полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и о назначении с 3 ноября 2020 на эту должность Сергея Наумова.

Экономическая правда