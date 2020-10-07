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Курс валют на 7 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 7 октября 2020, 11:11
 

7 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,33 - 28,35 гривни;

Евро - 33,32 - 33,34 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,27 - 28,46 гривни. Евро покупают по 33,04 гривни, продают по 33,51 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,35 - 28,41 гривни, евро - 33,18 - 33,34 гривни.

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