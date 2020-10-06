Стало известно, когда Apple представит iPhone 12 

13 октября компания Apple проведет онлайн-презентацию новых iPhone 12.

Об этом сообщается в официальном сообщении компании журналистам, передает ain.ua

По киевскому времени презентация состоится в 20:00. Как пишет 9to5mac, покажут сразу четыре новых iPhone:

iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма.

iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма.

iPhone 12 Pro с экраном 6,1 дюйма.

iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.

Кроме того, могут показать несколько других устройств, вроде новых наушников и обновления Apple TV.

Напомним:

В сентябре компания Apple представила новый Apple Watch Series 6.