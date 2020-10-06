Стало известно, когда Apple представит iPhone 12
Вторник, 6 октября 2020, 20:44
13 октября компания Apple проведет онлайн-презентацию новых iPhone 12.
Об этом сообщается в официальном сообщении компании журналистам, передает ain.ua
По киевскому времени презентация состоится в 20:00. Как пишет 9to5mac, покажут сразу четыре новых iPhone:
- iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма.
- iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма.
- iPhone 12 Pro с экраном 6,1 дюйма.
- iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
Кроме того, могут показать несколько других устройств, вроде новых наушников и обновления Apple TV.
Напомним:
В сентябре компания Apple представила новый Apple Watch Series 6.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua