Компания Apple представила новые Apple Watch Series 6
Вторник, 15 сентября 2020, 20:21
Компания Apple представила новый Apple Watch Series 6.
Об этом рассказали во время презентации.
Главной инновацией устройства стала функция измерения кислорода в крови. Компания добавила эту функцию из-за распространения коронавируса.
Также часы будут указывать, если вы моете руки меньше 20 секунд.
Новые датчики помогут следить за здоровьем больных астмой и сахарным диабетом.
Часы выйдут в синем, золотом, тёмно-сером и красном цветах.
Цена на новый Apple Watch Series 6 стартует с 400$.
Также компания презентовала бюджетные часы — SE.
Экономическая правда
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