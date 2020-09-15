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Компания Apple представила новые Apple Watch Series 6

Вторник, 15 сентября 2020, 20:21
 

Компания Apple представила новый Apple Watch Series 6.

Об этом рассказали во время презентации.

Главной инновацией устройства стала функция измерения кислорода в крови. Компания добавила эту функцию из-за распространения коронавируса. 

Также часы будут указывать, если вы моете руки меньше 20 секунд. 

Новые датчики помогут следить за здоровьем больных астмой и сахарным диабетом. 

Часы выйдут в синем, золотом, тёмно-сером и красном цветах. 

Цена на новый Apple Watch Series 6 стартует с 400$. 

Также компания презентовала бюджетные часы — SE.

Экономическая правда

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Apple

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