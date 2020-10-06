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Официальный курс: Нацбанк укрепил гривню к доллару

Вторник, 6 октября 2020, 19:54
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 7 октября на уровне 28,36 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,48 грн (на 6 октября -  33,40 гривни).

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