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Гривня укрепилась на межбанковском рынке

Вторник, 6 октября 2020, 17:10
 

6 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,33 - 28,35 гривни;

Евро - 33,37 - 33,39 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,29 - 28,48 гривни. Евро покупают по 33,09 гривни, продают по 33,50 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,36 - 28,42 гривни, евро - 33,23 - 33,35 гривни.

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Напомним:

6 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,39 - 28,41 гривни.

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