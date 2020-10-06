Гривня укрепилась на межбанковском рынке
6 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,33 - 28,35 гривни;
Евро - 33,37 - 33,39 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,29 - 28,48 гривни. Евро покупают по 33,09 гривни, продают по 33,50 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,36 - 28,42 гривни, евро - 33,23 - 33,35 гривни.
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Напомним:
6 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,39 - 28,41 гривни.
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