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"Новая почта" начала принимать цифровые документы в "Дії"

Вторник, 6 октября 2020, 17:05
 

С 5 октября по цифровым документам в "Дії" в "Новой почте" можно будет получить посылки, грузы и денежные переводы.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Для получения посылки, груза или денежного перевода в отделении, вместо бумажных документов, удостоверяющих личность, можно использовать цифровые паспорта и водительское удостоверение в приложении Дія 2.0.

На Новой почте можно получить посылки стоимостью до 5 тыс грн, показав мобильное приложение Дія оператору для идентификации личности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посылки стоимостью более 5 тыс грн или другие финансовые операции можно сделать только после верификации личности. Для этого ранее операторы делали копию паспорта клиента, теперь можно поделиться цифровой копией документа в Дії.

Минцифры и Новая почта сейчас тестируют шеринг цифровых документов (передачу копий), после чего цифровые копии смогут использовать и другие компании.

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Экономическая правда

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Новая почта "Дія" Мінюст

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