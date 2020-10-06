"Новая почта" начала принимать цифровые документы в "Дії"
С 5 октября по цифровым документам в "Дії" в "Новой почте" можно будет получить посылки, грузы и денежные переводы.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Для получения посылки, груза или денежного перевода в отделении, вместо бумажных документов, удостоверяющих личность, можно использовать цифровые паспорта и водительское удостоверение в приложении Дія 2.0.
На Новой почте можно получить посылки стоимостью до 5 тыс грн, показав мобильное приложение Дія оператору для идентификации личности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посылки стоимостью более 5 тыс грн или другие финансовые операции можно сделать только после верификации личности. Для этого ранее операторы делали копию паспорта клиента, теперь можно поделиться цифровой копией документа в Дії.
Минцифры и Новая почта сейчас тестируют шеринг цифровых документов (передачу копий), после чего цифровые копии смогут использовать и другие компании.
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Экономическая правда
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