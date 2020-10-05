В 2020 году Днепр заработал на парковке в 15 раз меньше Киев

За полгода 2020 года Днепр заработала на парковке 1,63 млн грн - это в 15 раз меньше, чем в Киеве, и в 4 раза меньше, чем во Львове и Харькове.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

За последние полгода городской бюджет Киева пополнился на 24 млн грн на уплате за парковки, во Львове и Харькове получили 7 млн и 8 млн грн соответственно.

В Киеве, Днепре и Харькове наблюдается уменьшение количества штрафов за неправильную парковку: за последние два года в 7, 4 и 2 раза соответственно.

Вместо Национальной полиции штрафовать начали городские коммунальные учреждения. Открытых данных об их деятельности нет.

В 2018 году в Киеве было выписано штрафов на 8 млн гривен, во Львове - на 500 000, в Харькове - на 300 000, в Днепре - на 200 000.

Зато за первое полугодие 2020 города собрали следующие суммы: Киев - полмиллиона гривен, Харьков - 55000 гривен, Днепр - 21 000 гривен. А вот сумма штрафов за неправильную парковку во Львове возросла. За это полугодие они собрали более 700 000 грн.

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