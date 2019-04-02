Відомий спортивний бренд інвестує 80 мільйонів євро у завод у Вінниці

Світовий виробник спортивних товарів Head придбав у Вінниці ділянку площею 25 гектарів для будівництва одного з найбільших у світі заводів з виробництва зимового спортивного спорядження.

Про це повідомляє Ukraine Now.

Завод на земельній ділянці на території Вінницького індустріального парку буде виробляти лижі, лижні черевики, лижні кріплення.

Компанія планує інвестувати у завод 80 мільйонів євро і створити близько 1000 робочих місць з виходом на повну виробничу потужність.

Вінницька міська рада 29 березня схвалила рішення "Про встановлення результатів земельних торгів". Це – найбільша ділянка, яку коли-небудь виставляли на земельних торгах у Вінниці.

У аукціоні взяли участь дві компанії – ТОВ "Хед Вінниця" (Head Vinnytsia) і ПрАТ "Вінницький олійножировий комбінат. На торгах початкова вартість земельної ділянки для учасників становила 30 млн гривень. У процесі проведення аукціону ціна була збільшена на 15%. Учасник аукціону – "Хед Вінниця" запропонував найвищу ціну, в результаті чого, земельну ділянку площею 25 га передано у власність цієї компанії за 34,5 млн гривень.

Нагадаємо, Американський виробник електроніки Jabil Circuit 15 березня відкрив новий виробничий майданчик на заводі в Ужгороді, що збільшить потужності компанії вдвічі.