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Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

Понедельник, 5 октября 2020, 13:35
 

5 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:15 установились на уровне 28,38 - 28,40 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,38 - 28,40 гривни;

Евро - 33,35 - 33,37 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,29 - 28,48 гривни. Евро покупают по 32,96 гривни, продают по 33,37 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,38 - 28,45 гривни, евро - 33,12 - 33,23 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 28,37 - 28,44 гривни, евро - 33,11 - 33,24 гривни.

Напомним:

5 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,37 гривны.

Экономическая правда

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