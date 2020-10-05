Уволенный руководитель ОГХК называет причиной своей отставки коррупцию в Фонде госимущества

Уволенный Фондом госимущества вр.и.о. председателя правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Питер Дэвис называет настоящей причиной своей отставки коррупцию в Фонде дермайна.

Об этом он сказал в комментарии изданию "Минпром".

"Я сделал все, чтобы коррупционная схема, выстроенная Фондом с моими подчиненными, прекратила разорять ОГХК, за что поплатился увольнением", - заявил Дэвис.

По его словам, последние 3 месяца сотрудничества ОГХК с фирмами бизнесмена Виталия Кучука - Керамплюс, IMMCO, MCD, пролоббированы заместителем предправления Татьяной Гогенко и Артуром Сомовым в ФГИ, привели к финансовым проблемам предприятия.

Дэвис добавил, что возникли серьезные кассовые разрывы, проблемы с выплатой заработных плат, финансированием текущей деятельности комбинатов ОГХК и остановка Вольногорского ГМК из-за нехватки топлива.

Экс-руководитель ОГХК рассказал, что еще в августе начал расследование и выяснил причину финансовых трудностей госкомпании - дебиторская задолженность компаний Керамплюс, IMMCO, MCD за поставленную продукцию.

Дэвис заявил, что уволил заместителей, которые создали проблемы в ОГХК, что и послужило, по его мнению, причиной его экстренной отставки.

"Мой приказ об отстранении Гогенко, Сомова и Кияшко послужил настоящей причиной моей экстренной отставки", - подчеркнул он.

Напомним:

Фонд государственного имущества экстренно уволил в.и.о. председателя правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Питера Дэвиса из-за коррупционных схем с обвиняемым в коррупции ексменеджментом ОГХК, а также из-за вымывания средств предприятия.

В Фонде отмечают, что получали обращения от народных депутатов, Службы безопасности Украины и членов правления ОГХК относительно возможного ущерба имущественным интересам государства.

В сентябре Дэвис принял единоличное решение возобновить продажу продукции Вольногорского горно-металлургического комбината (входит в структуру ОГХК) компаниям, которые подконтрольны старом менеджмента ОГХК, отстраненного в начале текущего года из-за неэффективного управления и коррупции.

Одновременно с этим Дэвис приказал остановить отгрузку продукции компаниям, являются добросовестными опытными участниками рынка, которые сотрудничают с ОГХК на условиях предоплаты по более высоким ценам, до выгрузки загруженных контейнеров.

В ФГИУ отмечают, что эти компании обеспечивают ежемесячную покупку продукции ОГХК на сумму несколько миллионов долларов.

Также сообщается, что Дэвис не прислушался к возражениям других членов правления относительно таких действий.