Объем транзита российского газа через ГТС Украины достиг 40 миллиардов кубометров

С начала 2020 года объем транзита российского газа через ГТС Украину 4 октября достиг 40 млрд кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины в Facebook.

"Имеем круглую цифру - 40 млрд кубометров российского газа мы протранзитировали в страны Европы с начала этого года.

По состоянию на утро 4 октября транзит осуществляется в суточном режиме 174 млн куб. м. Много это или мало? Это тот максимум, который ожидается и сейчас предусмотрен контрактом с Газпромом на весь 2020 год. Оператор ГТС Украины полностью выполняет обязательства по обеспечению бесперебойной транспортировки газа в страны ЕС, Молдовы и украинским потребителям", - говорится в сообщении.

"Украинская ГТС может транспортировать значительно больше голубого топлива, и мы находимся в постоянном поиске новых рыночных продуктов, сервисов, которые смогут предоставить еще больше гарантий энергетической безопасности украинцам и нашим партнерам в ЕС.

Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Германии с проектом "Северный Поток-2" и надеемся, что наши партнеры увидят потенциал увеличения использования уже существующей инфраструктуры, как и задекларировано всеми документами ЕС", - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Напомним:

Российская компания "Газпром" заказала дополнительные мощности для транспортировки природного газа украинской ГТС в Европу в октябре.

Экономическая правда