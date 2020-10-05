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Официальный курс: гривня начинает неделю с ослабления

Понедельник, 5 октября 2020, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 5 октября на уровне 28,34 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,23 грн (на 1 октября - 33,32 гривни).

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Напомним:

2 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.

2 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,37 гривни.

Экономическая правда

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