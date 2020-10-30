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НБУ прогнозирует рост учетной ставки в 2021 году

Пятница, 30 октября 2020, 19:30
 

Национальный банк прогнозирует рост учетной ставки до 7,5% в 2021 году из-за возможного инфляционного давления.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.

"Сохранение ключевой ставки ниже нейтрального уровня до конца 2020 года и на протяжении большей части 2021 обеспечит стимулирующие монетарные условия, необходимые для восстановления экономики", - отмечают в регуляторе.

Инфляционное давление, вызванное ростом уровня заработной платы, восстановлением потребления и эффектами переноса прошлой девальвации гривны будет сдерживаться учетной ставкой, которая будет расти до конца 2021 и может достигать 7,5%.

Уровень реальной нейтральной ставки будет постепенно снижаться (до 1.6% на конец 2022).

Реальный эффективный обменный курс будет увеличиваться вследствие превышения внутренней инфляции над показателями стран-партнеров.

В отчете также указывается, что ликвидность банковской системы будет оставаться в профиците благодаря "конвертации правительством валютных заимствований для финансирования дефицита бюджета, перечислению прибыли НБУ в бюджет и покупке НБУ иностранной валюты для пополнения международных резервов".

Напомним:

Нацбанк опубликовал свой ежеквартальный инфляционный отчет. В частности, регулятор ожидает возвращения дефицита текущего счета и восстановление экономики в 2022 году.

Экономическая правда

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