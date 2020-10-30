Платіжний баланс повернеться до дефіциту наступного року - Нацбанк

Пожвавлення економічної діяльності призведе до повернення дефіциту поточного рахунку.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.

За даними НБУ, у зв’язку з карантинними обмеженнями обсяги імпорту у 2020 році скоротилися, тоді як попит на експорт сировини залишався стійким. Разом із поліпшенням умов торгівлі це призвело до профіцитного платіжного балансу цьогоріч із сальдо на рівні 2,9% ВВП.

У 2021-2022 завдяки відновленню споживчого попиту, реалізації відкладеного інвестиційного попиту, а також поновленню подорожей сальдо повернеться до від’ємних показників. Імпорт товарів зростатиме на 7-15% впродовж наступних двох років завдяки збільшенню реальних доходів населення та інвестиціям.

"Відновлення експорту в межах 3-4% буде забезпечуватись зростанням попиту на металургійну продукцію та продукцію машинобудування", - зазначають у регуляторі.

НБУ зазначає, що фінансування дефіциту балансу передусім залежить від продовження співпраці з МВФ, що є передумовою відновлення припливу боргового капіталу.

Нагадаємо:

Нацбанк прогнозує відновлення економіки після коронакризи у 2022 році.

Економічна правда