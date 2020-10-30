Поляков показал ракету Alpha, которую Firefly запустит в декабре

Владелец аэрокосмической компании Firefly Aerospace Макс Поляков опубликовал фотографию украинско-американской ракеты "Alpha".

Бизнесмен опубликовал фотографию ракеты на своей странице в Facebbok.

Первый запуск ракеты, собранной в Сидар-Парк, Техас, запланирован на 22-ое декабря. Он состоится из военной базы Ванденберг неподалеку от Лос-Анджелеса.

Корпус аппарата украшен узорами, напоминающими мифологическую птицу Феникс.

"Дизайн первой ракеты выбран неслучайно. Феникс – волшебная птица, возрождающаяся после гибели. Метафорически то же самое произошло в 2017 году с компанией Firefly Space Systems, которая заявила о банкротстве, лишившись главного инвестора. Вскоре активы компании выкупил Поляков, возродив ее под названием Firefly Aerospace", - говорится в сообщении пресс-службы бизнесмена.

Напоминаем:

Firefly Aerospace - техасская аэрокосмическая компания, которую в 2017 году выкупил украинский предприниматель Максим Поляков.

Она занимается разработкой ракет-носителей с целью доставки грузов в космос.

Экспериментальное производство малых ракетных узлов и их лабораторное тестирование проходят в Днепре, где также находится R&D центр компании.

Alpha успешно прошла все предполетные испытания.

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Экономическая правда