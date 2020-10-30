Все разделы
Укр / Рус

Поляков показал ракету Alpha, которую Firefly запустит в декабре

Пятница, 30 октября 2020, 16:50

Владелец аэрокосмической компании Firefly Aerospace Макс Поляков опубликовал фотографию украинско-американской ракеты "Alpha".

Бизнесмен опубликовал фотографию ракеты на своей странице в Facebbok.

 

Первый запуск ракеты, собранной в Сидар-Парк, Техас, запланирован на 22-ое декабря. Он состоится из военной базы Ванденберг неподалеку от Лос-Анджелеса.

Корпус аппарата украшен узорами, напоминающими мифологическую птицу Феникс.

"Дизайн первой ракеты выбран неслучайно. Феникс – волшебная птица, возрождающаяся после гибели. Метафорически то же самое произошло в 2017 году с компанией Firefly Space Systems, которая заявила о банкротстве, лишившись главного инвестора. Вскоре активы компании выкупил Поляков, возродив ее под названием Firefly Aerospace", - говорится в сообщении пресс-службы бизнесмена.

Напоминаем:

Firefly Aerospace - техасская аэрокосмическая компания, которую в 2017 году выкупил украинский предприниматель Максим Поляков.

Она занимается разработкой ракет-носителей с целью доставки грузов в космос.

Экспериментальное производство малых ракетных узлов и их лабораторное тестирование проходят в Днепре, где также находится R&D центр компании.

Alpha успешно прошла все предполетные испытания.

Читайте также: Максим Поляков, Firefly: Космический бизнес — это бизнес политический и ему нужна господдержка

"Сынок, ракетчиком ты не станешь": история Максима Полякова и его космического стартапа Firefly

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

космос США космическая отрасль

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина космическая: выйдем ли мы на международную инвестиционную орбиту? 30 октября 2020, 08:05
Spacex готовится к тестовому запуску межпланетного корабля Starship 29 октября 2020, 09:00
NASA обнаружило воду на солнечной стороне Луны 26 октября 2020, 19:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!