Приватбанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью 21,3 миллиарда

Приватбанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью 21,3 млрд грн, по итогам первого полугодия года прибыль банка составила 14,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс служба банка.

Отмечается, что увеличение прибыли банка было обеспечено прежде всего ростом комиссионных доходов.

"Восстановление деловой активности в третьем квартале позволило Приватбанку увеличить объем чистых комиссионных доходов по сравнению со вторым кварталом на 29% - до 13 млрд по итогам 9 месяцев года.

Чистый процентный доход, несмотря на ощутимое снижение процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу, в третьем квартале остался на уровне предыдущего квартала и по итогам 9 месяцев года составляет 15,9 млрд грн", - говорится в сообщении.

Всего от обслуживания клиентов и выполнения банковских операций за 9 месяцев 2020 года банк получил 19 млрд грн прибыли.

"Другая часть прибыли - результат влияния макроэкономических и других факторов. Так, изменения в мировой экономике и экономике Украины обусловили увеличение результата от облигаций внутреннего государственного займа, полученные в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации. Результат этого сегмента за 9 месяцев составил 18,4 млрд грн.

Одновременно переоценка этих облигаций частично нивелирует отрицательное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов, что за 9 месяцев 2020 обусловило -7,5 млрд грн убытков", - добавили в банке.

Напомним:

От начала 2020 года банки получили почти 38 миллиардов чистой прибыли - это на 22% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Экономическая правда