Прибыльность банков упала на 22% – НБУ

От начала 2020 года банки получили почти 38 миллиардов чистой прибыли - это на 22% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

В третьем квартале доходность банков выросла в 1,8 раза по сравнению со вторым, в который попал основной период жестких карантинных ограничений. Это на 20% меньше показателей 2019 года.

Из-за падения бизнес-активности уменьшается спрос на кредитование, банковские услуги, а также увеличивается количество невыплат по кредитам. Это сказывается на процентных и комиссионных доходах банков - темпы их роста самые низкие с 2016 года.

В Нацбанке слабые финансовые показатели связывают с резервами под ожидаемые убытки, которые формируют банки. За 9 месяцев сумма резервов составляет 20,9 миллиарда, за соответствующий период 2019 - 8,3 миллиарда, то есть более, чем вдвое меньше.

Из 74 банков 62 являются прибыльными с чистой прибылью в 40,8 миллиарда. 12 банков являются убыточными на сумму 3,2 миллиарда. 56,6% прибыли банков было сформировано Приватбанком (21,3 миллиарда). Еще 9,2 миллиарда - группой банков с иностранным капиталом, кроме российского.

Напомним, ранее Нацбанк сообщил, что по сравнению с прошлогодним периодом поступления в кассы банков сократилось на 9,5%.

Экономическая правда